У советского и российского певца Льва Лещенко подтвердился диагноз коронавирусная инфекция.

Об этом сообщает Телеграм-канал Coronavirus.

— У Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Врачи оценивают состояние певца как крайне тяжелое. Болезнь уже вызвала двухстороннюю пневмонию. Сейчас он в реанимации, - сказано в сообщении.

Как сообщает Интерфакс накануне Лев Лещенко с супругой были госпитализированы в медицинский центр в Коммунарке (Новая Москва), куда они приехали самостоятельно.

— Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на короновирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем, - сообщил Интерфаксу концертный директор артиста Олег Дмитриев.

Напомним, через несколько дней в аптеках Великобритании появятся 15-минутные домашние экспресс-тесты на коронавирус.

