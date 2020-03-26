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У советского и российского певца Льва Лещенко подтвердился диагноз коронавирусная инфекция.
Об этом сообщает Телеграм-канал Coronavirus.
— У Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Врачи оценивают состояние певца как крайне тяжелое. Болезнь уже вызвала двухстороннюю пневмонию. Сейчас он в реанимации, - сказано в сообщении.
Как сообщает Интерфакс накануне Лев Лещенко с супругой были госпитализированы в медицинский центр в Коммунарке (Новая Москва), куда они приехали самостоятельно.
— Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на короновирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем, - сообщил Интерфаксу концертный директор артиста Олег Дмитриев.
Напомним, через несколько дней в аптеках Великобритании появятся 15-минутные домашние экспресс-тесты на коронавирус.
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У советского и российского певца Льва Лещенко подтвердился диагноз коронавирусная инфекция.
Об этом сообщает Телеграм-канал Coronavirus.
— У Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Врачи оценивают состояние певца как крайне тяжелое. Болезнь уже вызвала двухстороннюю пневмонию. Сейчас он в реанимации, - сказано в сообщении.
Как сообщает Интерфакс накануне Лев Лещенко с супругой были госпитализированы в медицинский центр в Коммунарке (Новая Москва), куда они приехали самостоятельно.
— Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на короновирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем, - сообщил Интерфаксу концертный директор артиста Олег Дмитриев.
Напомним, через несколько дней в аптеках Великобритании появятся 15-минутные домашние экспресс-тесты на коронавирус.