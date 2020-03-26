Сегодня, 26 марта, в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

Об этом на своей странице в Facebook написал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Отмечается, что сегодня завершился длительный процесс передачи имущества спорткомплекса «Зоря» в коммунальную собственность Николаева и после карантина будут начаты работы по восстановлению комплекса.

— Продолжаем работать в условиях карантина. Сегодня община города Николаева получила на свой баланс спорткомплекс «Зоря». Завершение этого длительного процесса является началом нового. Сразу после карантина начнем работу по восстановлению спорткомплекса, чтобы наши дети имели возможность тренироваться и развивать свои спортивные способности, - написал Александр Сенкевич.

Также мэр поблагодарил директора ГП «Зоря» - «Машпроект» Денис Гордиенко за сотрудничество а главу Николаевской ОГА Александра Стадника за посредничество в решении этого вопроса.

— Спасибо директору завода Денису Гордиенко за сотрудничество, а председателю ОГА Александру Стаднику за посредничество в решении вопроса, - отметил Александр Сенкевич.

Напомним, ранее Александр Сенкевич заявил, что процесс передачи спорткомплекса «Зоря» в городскую собственность может завершиться в начале 2020 года.

В августе 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил о передаче Государственным предприятием Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект» на баланс города Николаева спортивного комплекса, которым смогут пользоваться все местные жители. После чего государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче.

В свою очередь депутаты Николаевского городского совета поддержали вопрос о передаче спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект» в собственность территориальной общины Николаева.

Генеральный директор государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект», депутат Николаевского городского совета от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Константин Картошкин обвинил чиновников мэрии в затягивании процесса передачи спортшколы «Зоря» из государственной в коммунальную собственность города.

В свою очередь начальник управления коммунального хозяйства Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян заявил, что передача спортивной школы «Зоря» из государственной в коммунальную собственность Николаева находится на этапе проведения инвентаризации имущества и подготовки проекта акта приема-передачи.

Позже Константин Картошкин заявил, что благодаря журналистам процесс передачи спортшколы на баланс Николаева ускорился.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор считает, что на восстановление спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект», которое собираются передать в собственность города Николаева, необходимо 100 миллионов гривен.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что несмотря на то, что государство до сих пор не передало в коммунальную собственность спорткомплекс «Зоря», в бюджете города на 2020 год будут заложены деньги на его содержание и ремонт.

20 декабря в ходе сессии Николаевского городского совета депутат от фракции «Наш край» Сергей Кантор раскритиковал чиновников за то, что спорткомплекс «Зоря» - «Машпроект» до сих пор не принят в городскую собственность.

В итоге 22 января, в ходе визита главы парламента Дмитрия Разумкова, Александр Сенкевич заявил, что государственное предприятие «Укроборонпром» компенсирует городу 5 миллионов гривен на ремонт спорткомплекса «Зоря», который планирует передать в городскую собственность.