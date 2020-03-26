Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что в Николаеве 50 рынков уже закрылись на карантин из-за распространения коронавируса, однако ещё 3 проигнорировали это требование и продолжают работать.

Об этом шла речь во время брифинга в Николаевской ОГА о ситуации с коронавирусом.

Глава ОГА заявил, что рынки КП «Юлиан» (вдоль 3-й Слободской), КП «Украина» (6-я Слободская) и КП «Северный» (улица Архитектора Старова, 2А) продолжают работать во время карантина, но мэр мэр Николаева Александра Сенкевич делает всё, чтобы решить эту проблему.

— По состоянию на сегодня в Николаевской области прекращена деятельность 50 рынков из 53 работающих. Продолжают работать вопреки карантину рынки в городе Николаеве КП «Юлиан» (вдоль 3-й Слободской), КП «Украина» (6-я Слободская) и КП «Северный». Но мы делаем всё, Александр Фёдорович делает всё, чтобы выйти из этого положения максимально правильно, с пониманием и чтобы все люди понимали, для чего это делается. Это очень важно, - заявил Александр Стадник.

Стоит отметить, что рынок «Украина» компании «Универсал-ЮГ» связан с депутатом Николаевского городского совета, членом так называемой «группы Солтыса» Анатолием Дюминым. Рынок вдоль улицы 3-я Слободская принадлежит ЧП «Юлиана-Сервис», директором которого является Алладин Магеррамов.

Напомним, что в Николаеве продавцы рынка устроили митинг в разгар эпидемии и угрожают власти перекрытием дорог. Во время местных выборов в октябре 2015 года замдиректор рынка «Универсал ЮГ» Марина Сабодаш была фигурантом уголовного производства, связанного с подкупом членов избирательной комиссии на округе №34, где победил кандидат в депутаты Николаевского городского совета Анатолий Дюмин.