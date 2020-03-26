В столицу Чили — город Сантьяго, где введен карантин в связи с пандемией коронавируса, пробралась дикая пума.

Об этом сообщает онлайн-журнал «Вокруг света».

Хищница провела на обезлюдевших городских улицах около 15 часов — прежде, чем ее поймали полицейские с ветеринарами.

Накачанную транквилизаторами большую кошку доставили в местный зоопарк. Там она пройдет медосмотр, после чего ее отвезут в горы и выпустят в естественной среде обитания.

Ранее сообщалось, что в Чикаго из-за эпидемии коронавируса на карантин закрыли океанариум Shedd Aquarium. Поскольку посетителей теперь нет, персонал решил выпустить на волю пингвинов. Птицы свободно гуляют по залам и с любопытством рассматривают рыб в аквариумах.