В Италии за сутки коронавирус выявили у 4492 человек, общее число зараженных составляет 62013 человек.

Об этом сообщает «Интрефакс-Украина» со ссылкой на итальянские СМИ.

Таким образом, прервалась тенденция на снижение числа новых заболевших, наметившаяся в последние четыре дня.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 999 человек и составило 10 361 человека. Умерли за сутки 662 человека, общее число погибших составляет 8 165 человек.

В общей сложности за все время эпидемии коронавируса в Италии им заболели более 80,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом.