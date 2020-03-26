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В Италии за сутки коронавирус выявили у 4492 человек, общее число зараженных составляет 62013 человек.
Об этом сообщает «Интрефакс-Украина» со ссылкой на итальянские СМИ.
Таким образом, прервалась тенденция на снижение числа новых заболевших, наметившаяся в последние четыре дня.
Число выздоровевших за сутки увеличилось на 999 человек и составило 10 361 человека. Умерли за сутки 662 человека, общее число погибших составляет 8 165 человек.
В общей сложности за все время эпидемии коронавируса в Италии им заболели более 80,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом.
Напомним, Европейская комиссия (ЕК) утвердила схемы государственной помощи бизнесу Италии и Португалии в связи пандемией коронавирус.
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В Италии за сутки коронавирус выявили у 4492 человек, общее число зараженных составляет 62013 человек.
Об этом сообщает «Интрефакс-Украина» со ссылкой на итальянские СМИ.
Таким образом, прервалась тенденция на снижение числа новых заболевших, наметившаяся в последние четыре дня.
Число выздоровевших за сутки увеличилось на 999 человек и составило 10 361 человека. Умерли за сутки 662 человека, общее число погибших составляет 8 165 человек.
В общей сложности за все время эпидемии коронавируса в Италии им заболели более 80,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом.
Напомним, Европейская комиссия (ЕК) утвердила схемы государственной помощи бизнесу Италии и Португалии в связи пандемией коронавирус.