Крупнейший транспортный самолет Ан-225 совершил первый полет после модернизации.

Видео взлета опубликовало госпредприятие «Антонов» в Facebook.

«Ан-225 выполняет испытательные полеты после модернизации. В частности, была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства», — сказано в сообщении.

Ан-225 «Мрия» — самый крупный в мире транспортный самолет, который может брать на борт до 250 тонн груза.

Напомним, несколько лет назад украинская авиакомпания Antonov Airlines («Авиалинии Антонова») получила поддержку США и НАТО, которые решили перевести все свои контракты стратегических перевозок на аренду украинской стороне, отказавшись от услуг российской компании «Волга-Днепр».