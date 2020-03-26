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Крупнейший транспортный самолет Ан-225 совершил первый полет после модернизации.
Видео взлета опубликовало госпредприятие «Антонов» в Facebook.
«Ан-225 выполняет испытательные полеты после модернизации. В частности, была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства», — сказано в сообщении.
Ан-225 «Мрия» — самый крупный в мире транспортный самолет, который может брать на борт до 250 тонн груза.
Напомним, несколько лет назад украинская авиакомпания Antonov Airlines («Авиалинии Антонова») получила поддержку США и НАТО, которые решили перевести все свои контракты стратегических перевозок на аренду украинской стороне, отказавшись от услуг российской компании «Волга-Днепр».
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Крупнейший транспортный самолет Ан-225 совершил первый полет после модернизации.
Видео взлета опубликовало госпредприятие «Антонов» в Facebook.
«Ан-225 выполняет испытательные полеты после модернизации. В частности, была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства», — сказано в сообщении.
Ан-225 «Мрия» — самый крупный в мире транспортный самолет, который может брать на борт до 250 тонн груза.
Напомним, несколько лет назад украинская авиакомпания Antonov Airlines («Авиалинии Антонова») получила поддержку США и НАТО, которые решили перевести все свои контракты стратегических перевозок на аренду украинской стороне, отказавшись от услуг российской компании «Волга-Днепр».