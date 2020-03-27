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Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что число случаев внутрисемейного насилия во Франции значительно выросло после введения строгих ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщает телеканал France2.
На сегодняшний день во Франции увеличились случаи ссор, когда требовалось вмешательство правоохранительных сил. Увеличение за последнюю неделю составило 32 процента.
— Это произошло на фоне строгих мер ограничения передвижения людей, — заявил Кристоф Кастанер.
С 17 марта во Франции на две недели были закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины.
Число случаев заражения коронавирусом во Франции, по последним данным, составляет сейчас 29 155, скончались 1696 человек.
Напомним, в мире от коронавируса умерли больше 24 тысяч человек.
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Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что число случаев внутрисемейного насилия во Франции значительно выросло после введения строгих ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщает телеканал France2.
На сегодняшний день во Франции увеличились случаи ссор, когда требовалось вмешательство правоохранительных сил. Увеличение за последнюю неделю составило 32 процента.
— Это произошло на фоне строгих мер ограничения передвижения людей, — заявил Кристоф Кастанер.
С 17 марта во Франции на две недели были закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины.
Число случаев заражения коронавирусом во Франции, по последним данным, составляет сейчас 29 155, скончались 1696 человек.
Напомним, в мире от коронавируса умерли больше 24 тысяч человек.