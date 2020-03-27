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Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG (VW) продлевает приостановку производства автомобилей под своим одноименным брендом еще на четыре рабочих дня на фоне продолжающегося падения спроса и проблем с логистикой поставок в связи с пандемией коронавируса.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
В сообщении компании говорится, что производство автомобилей под брендом Volkswagen, а также автомобильных компонентов, которым занимается подразделение Volkswagen Group Components, на заводах компании в Германии будет приостановлено до 9 апреля.
— Мы работаем над всеобъемлющим пакетом мер, чтобы как можно скорее возобновить производство автомобилей, - сказал член правления Volkswagen, ответственный за производство, Андреас Тостманн.
На прошлой неделе Volkswagen предупредила, что последствия пандемии COVID-19 отрицательно скажутся на показателях концерна в текущем году, но не дала точных прогнозов. Котировки акций Volkswagen в ходе торгов в пятницу снижаются на 3,2%.
Напомним, стриминговий сервис Netflix и кинокомпания Disney приостановили производство части фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса. Работы прекратили в частности над новым сезоном сериала «Очень странные дела» от Netflix и проектом Disney — новой «Русалочкой».
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Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG (VW) продлевает приостановку производства автомобилей под своим одноименным брендом еще на четыре рабочих дня на фоне продолжающегося падения спроса и проблем с логистикой поставок в связи с пандемией коронавируса.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
В сообщении компании говорится, что производство автомобилей под брендом Volkswagen, а также автомобильных компонентов, которым занимается подразделение Volkswagen Group Components, на заводах компании в Германии будет приостановлено до 9 апреля.
— Мы работаем над всеобъемлющим пакетом мер, чтобы как можно скорее возобновить производство автомобилей, - сказал член правления Volkswagen, ответственный за производство, Андреас Тостманн.
На прошлой неделе Volkswagen предупредила, что последствия пандемии COVID-19 отрицательно скажутся на показателях концерна в текущем году, но не дала точных прогнозов. Котировки акций Volkswagen в ходе торгов в пятницу снижаются на 3,2%.
Напомним, стриминговий сервис Netflix и кинокомпания Disney приостановили производство части фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса. Работы прекратили в частности над новым сезоном сериала «Очень странные дела» от Netflix и проектом Disney — новой «Русалочкой».
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль