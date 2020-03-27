Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG (VW) продлевает приостановку производства автомобилей под своим одноименным брендом еще на четыре рабочих дня на фоне продолжающегося падения спроса и проблем с логистикой поставок в связи с пандемией коронавируса.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

В сообщении компании говорится, что производство автомобилей под брендом Volkswagen, а также автомобильных компонентов, которым занимается подразделение Volkswagen Group Components, на заводах компании в Германии будет приостановлено до 9 апреля.

— Мы работаем над всеобъемлющим пакетом мер, чтобы как можно скорее возобновить производство автомобилей, - сказал член правления Volkswagen, ответственный за производство, Андреас Тостманн.

На прошлой неделе Volkswagen предупредила, что последствия пандемии COVID-19 отрицательно скажутся на показателях концерна в текущем году, но не дала точных прогнозов. Котировки акций Volkswagen в ходе торгов в пятницу снижаются на 3,2%.

Напомним, стриминговий сервис Netflix и кинокомпания Disney приостановили производство части фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса. Работы прекратили в частности над новым сезоном сериала «Очень странные дела» от Netflix и проектом Disney — новой «Русалочкой».