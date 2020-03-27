Не менее 45 врачей скончались в Италии от кронавируса COVID-19.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Ассоциацию врачей Италии.

Кроме того, случаи заражения коронавирусом были подтверждены у более чем 6 тысяч сотрудников служб здравоохранения в стране.

Президент Ассоциации врачей Филиппо Анелли заявил о срочной необходимости предоставления всем врачам необходимого медицинского защитного оборудования, которого в настоящее время не хватает.

Между тем в пятницу директор Национального институт здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро заявил, что пик заболеваемости в стране еще не наступил.

«Мы ожидаем, что мы достигнем пика в ближайшие дни», — сказал он.

По последним данным, в Италии с начала эпидемии зарегистрировано около 80 тысяч случаев заражения, скончались более 8 тысяч человек.

Напомним, в Министерстве здравоохранения озвучили статистику заражения коронавирусом по возрастным группам.