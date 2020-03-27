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Не менее 45 врачей скончались в Италии от кронавируса COVID-19.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Ассоциацию врачей Италии.
Кроме того, случаи заражения коронавирусом были подтверждены у более чем 6 тысяч сотрудников служб здравоохранения в стране.
Президент Ассоциации врачей Филиппо Анелли заявил о срочной необходимости предоставления всем врачам необходимого медицинского защитного оборудования, которого в настоящее время не хватает.
Между тем в пятницу директор Национального институт здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро заявил, что пик заболеваемости в стране еще не наступил.
«Мы ожидаем, что мы достигнем пика в ближайшие дни», — сказал он.
По последним данным, в Италии с начала эпидемии зарегистрировано около 80 тысяч случаев заражения, скончались более 8 тысяч человек.
Напомним, в Министерстве здравоохранения озвучили статистику заражения коронавирусом по возрастным группам.
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Не менее 45 врачей скончались в Италии от кронавируса COVID-19.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Ассоциацию врачей Италии.
Кроме того, случаи заражения коронавирусом были подтверждены у более чем 6 тысяч сотрудников служб здравоохранения в стране.
Президент Ассоциации врачей Филиппо Анелли заявил о срочной необходимости предоставления всем врачам необходимого медицинского защитного оборудования, которого в настоящее время не хватает.
Между тем в пятницу директор Национального институт здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро заявил, что пик заболеваемости в стране еще не наступил.
«Мы ожидаем, что мы достигнем пика в ближайшие дни», — сказал он.
По последним данным, в Италии с начала эпидемии зарегистрировано около 80 тысяч случаев заражения, скончались более 8 тысяч человек.
Напомним, в Министерстве здравоохранения озвучили статистику заражения коронавирусом по возрастным группам.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль