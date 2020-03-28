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Все итальянские фабрики бренда Armani для поддержки работников здравоохранения начнут выпускать одноразовые медицинские комбинезоны.
Об этом сообщает Reuters.
— Нехватка средств защиты и других медицинских устройств была одной из самых больших проблем, преследующих итальянскую систему здравоохранения, поскольку в конце февраля в богатом северном регионе Ломбардия произошло заражение, - отмечает издание.
Дом моды, управляемый дизайнером Джорджио Армани, добавил, что он увеличил помощь итальянским больницам до 2 миллионов евро с первоначальных 1,25 миллиона евро, чтобы помочь им справиться с чрезвычайной ситуацией с вирусом.
Вскоре ожидается, что консорциум итальянских текстильных и модных компаний, координируемый бизнес-ассоциацией Confindustria Moda, начнет производить миллион защитных масок для лица.
Напомним, французский парфюмерный концерн LVMH, в воскресенье 15 марта, объявил, что начинает производство дезинфицирующего геля для рук на трех своих фабриках во Франции вместо обычной парфюмерной продукции брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy.
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Все итальянские фабрики бренда Armani для поддержки работников здравоохранения начнут выпускать одноразовые медицинские комбинезоны.
Об этом сообщает Reuters.
— Нехватка средств защиты и других медицинских устройств была одной из самых больших проблем, преследующих итальянскую систему здравоохранения, поскольку в конце февраля в богатом северном регионе Ломбардия произошло заражение, - отмечает издание.
Дом моды, управляемый дизайнером Джорджио Армани, добавил, что он увеличил помощь итальянским больницам до 2 миллионов евро с первоначальных 1,25 миллиона евро, чтобы помочь им справиться с чрезвычайной ситуацией с вирусом.
Вскоре ожидается, что консорциум итальянских текстильных и модных компаний, координируемый бизнес-ассоциацией Confindustria Moda, начнет производить миллион защитных масок для лица.
Напомним, французский парфюмерный концерн LVMH, в воскресенье 15 марта, объявил, что начинает производство дезинфицирующего геля для рук на трех своих фабриках во Франции вместо обычной парфюмерной продукции брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль