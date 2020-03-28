В аэропорту Бирмингема из-за резкого распространения коронавируса оборудуют временный морг, в котором могут разместить до 12 тысяч покойников.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что аэропорт находится рядом с Национальным выставочным центром Бирмингема, который был представлен как временный полевой госпиталь.

— Первоначально в ангаре будет размещаться 1500 тел, но он будет расширяться, чтобы вместить больше, согласно решению стратегической координационной группы в Уэст-Мидлендсе и Уорикшире, состоящей из полиции, советов и других учреждений, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Уэст-Мидлендсе произошел резкий рост смертности от коронавируса.

Напомним, в Британии за последние сутки были зафиксированы почти 200 летальных случаев от коронавируса. Общее количество смертей от коронавируса в Британии выросло до 759.