|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|05:38
|Заход солнца:
|18:16
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:42
|Заход солнца:
|18:24
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.45 грн
|31.75 грн
В аэропорту Бирмингема из-за резкого распространения коронавируса оборудуют временный морг, в котором могут разместить до 12 тысяч покойников.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что аэропорт находится рядом с Национальным выставочным центром Бирмингема, который был представлен как временный полевой госпиталь.
— Первоначально в ангаре будет размещаться 1500 тел, но он будет расширяться, чтобы вместить больше, согласно решению стратегической координационной группы в Уэст-Мидлендсе и Уорикшире, состоящей из полиции, советов и других учреждений, - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Уэст-Мидлендсе произошел резкий рост смертности от коронавируса.
Напомним, в Британии за последние сутки были зафиксированы почти 200 летальных случаев от коронавируса. Общее количество смертей от коронавируса в Британии выросло до 759.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
В аэропорту Бирмингема из-за резкого распространения коронавируса оборудуют временный морг, в котором могут разместить до 12 тысяч покойников.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что аэропорт находится рядом с Национальным выставочным центром Бирмингема, который был представлен как временный полевой госпиталь.
— Первоначально в ангаре будет размещаться 1500 тел, но он будет расширяться, чтобы вместить больше, согласно решению стратегической координационной группы в Уэст-Мидлендсе и Уорикшире, состоящей из полиции, советов и других учреждений, - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Уэст-Мидлендсе произошел резкий рост смертности от коронавируса.
Напомним, в Британии за последние сутки были зафиксированы почти 200 летальных случаев от коронавируса. Общее количество смертей от коронавируса в Британии выросло до 759.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль