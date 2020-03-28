На Шри-Ланке зарегистрировали первый смертельный случай от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По данным Министерства здравоохранения страны, скончался 60-летний мужчина. Как и в большинстве подобных случаев, он имел ряд сопутствующих патологий. В частности, несколько лет назад мужчина перенес пересадку почки, а также страдал диабетом и высоким давлением.

При этом не сообщается, каким образом мужчина заразился инфекцией.

На данный момент на Шри-Ланке коронавирусом заразились 110 человек. Еще 9 жителей острова излечились от болезни.

12 марта правительство Шри-Ланки временно приостановило выдачу виз иностранным туристам по прибытии в качестве меры контроля за распространением коронавируса в стране. В связи с массовым закрытием границ по всему миру, на Шри-Ланке застряли несколько сотен украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить количество медиков, работающих с пациентами с диагнозом СОVID-19.