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На Шри-Ланке зарегистрировали первый смертельный случай от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
По данным Министерства здравоохранения страны, скончался 60-летний мужчина. Как и в большинстве подобных случаев, он имел ряд сопутствующих патологий. В частности, несколько лет назад мужчина перенес пересадку почки, а также страдал диабетом и высоким давлением.
При этом не сообщается, каким образом мужчина заразился инфекцией.
На данный момент на Шри-Ланке коронавирусом заразились 110 человек. Еще 9 жителей острова излечились от болезни.
12 марта правительство Шри-Ланки временно приостановило выдачу виз иностранным туристам по прибытии в качестве меры контроля за распространением коронавируса в стране. В связи с массовым закрытием границ по всему миру, на Шри-Ланке застряли несколько сотен украинцев.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить количество медиков, работающих с пациентами с диагнозом СОVID-19.
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На Шри-Ланке зарегистрировали первый смертельный случай от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
По данным Министерства здравоохранения страны, скончался 60-летний мужчина. Как и в большинстве подобных случаев, он имел ряд сопутствующих патологий. В частности, несколько лет назад мужчина перенес пересадку почки, а также страдал диабетом и высоким давлением.
При этом не сообщается, каким образом мужчина заразился инфекцией.
На данный момент на Шри-Ланке коронавирусом заразились 110 человек. Еще 9 жителей острова излечились от болезни.
12 марта правительство Шри-Ланки временно приостановило выдачу виз иностранным туристам по прибытии в качестве меры контроля за распространением коронавируса в стране. В связи с массовым закрытием границ по всему миру, на Шри-Ланке застряли несколько сотен украинцев.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить количество медиков, работающих с пациентами с диагнозом СОVID-19.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль