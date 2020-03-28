По состоянию на субботу, 28 марта, количество смертей от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч.

Об этом сообщает Новое время.

За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 889 человек. Общее количество летальных случаев от COVID-19 выросло до 10 тысяч 23 человека.

Всего в Италии зафиксировано 92 тысячи 472 подтвержденных случая заражения. Только за последние сутки коронавирус обнаружили у 5 тысяч 974 жителей Италии. Вылечились − 12 тысяч 384 человека.

Как сообщалось, число умерших от коронавируса в Великобритании достигло 1 019 человек . За последние сутки там умерли 260 людей.

По данным Центра системных исследованы и инжиниринга при университете Джонса Хопкинса, сегодня, 28 марта, в мире количество подтвержденных случаев инфицирования коронавируса превысило 600 тысяч, от COVID-19 умерли более 27 тысяч человек выздоровели — более 131 тысячи.

Напомним, по состоянию на 8:30 субботы во всем мире коронавирусом заболели 597 тысяч 620 человек, из них 131 тысяча 722 человека выздоровели.