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По состоянию на субботу, 28 марта, количество смертей от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч.
Об этом сообщает Новое время.
За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 889 человек. Общее количество летальных случаев от COVID-19 выросло до 10 тысяч 23 человека.
Всего в Италии зафиксировано 92 тысячи 472 подтвержденных случая заражения. Только за последние сутки коронавирус обнаружили у 5 тысяч 974 жителей Италии. Вылечились − 12 тысяч 384 человека.
По данным Центра системных исследованы и инжиниринга при университете Джонса Хопкинса, сегодня, 28 марта, в мире количество подтвержденных случаев инфицирования коронавируса превысило 600 тысяч, от COVID-19 умерли более 27 тысяч человек выздоровели — более 131 тысячи.
Напомним, по состоянию на 8:30 субботы во всем мире коронавирусом заболели 597 тысяч 620 человек, из них 131 тысяча 722 человека выздоровели.
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По состоянию на субботу, 28 марта, количество смертей от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч.
Об этом сообщает Новое время.
За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 889 человек. Общее количество летальных случаев от COVID-19 выросло до 10 тысяч 23 человека.
Всего в Италии зафиксировано 92 тысячи 472 подтвержденных случая заражения. Только за последние сутки коронавирус обнаружили у 5 тысяч 974 жителей Италии. Вылечились − 12 тысяч 384 человека.
По данным Центра системных исследованы и инжиниринга при университете Джонса Хопкинса, сегодня, 28 марта, в мире количество подтвержденных случаев инфицирования коронавируса превысило 600 тысяч, от COVID-19 умерли более 27 тысяч человек выздоровели — более 131 тысячи.
Напомним, по состоянию на 8:30 субботы во всем мире коронавирусом заболели 597 тысяч 620 человек, из них 131 тысяча 722 человека выздоровели.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль