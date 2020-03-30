На фоне распространение коронавируса в США увеличился спрос на алкогольные напитки.

Об этом свидетельствует статистика веб-сайта поиска товаров и услуг на территории США Yelp, передает УНН.

С 8 по 17 марта в США спрос на алкогольные напитки вырос на 63 %. Также, американцы стали гораздо чаще заказывать пищу на дом (+59%). А спрос на фастфуд вырос на 64%.

Кроме того, в Америке рекордно вырос спрос на бакалейные товары – на 160%. Также, в течение отчетного периода, спрос на лекарства в Америке вырос на 129%.

Ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудники налоговой милиции обнаружили «преступную» схему реализации сигарет и алкоголя.