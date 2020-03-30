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На фоне распространение коронавируса в США увеличился спрос на алкогольные напитки.
Об этом свидетельствует статистика веб-сайта поиска товаров и услуг на территории США Yelp, передает УНН.
С 8 по 17 марта в США спрос на алкогольные напитки вырос на 63 %. Также, американцы стали гораздо чаще заказывать пищу на дом (+59%). А спрос на фастфуд вырос на 64%.
Кроме того, в Америке рекордно вырос спрос на бакалейные товары – на 160%. Также, в течение отчетного периода, спрос на лекарства в Америке вырос на 129%.
Ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудники налоговой милиции обнаружили «преступную» схему реализации сигарет и алкоголя.
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На фоне распространение коронавируса в США увеличился спрос на алкогольные напитки.
Об этом свидетельствует статистика веб-сайта поиска товаров и услуг на территории США Yelp, передает УНН.
С 8 по 17 марта в США спрос на алкогольные напитки вырос на 63 %. Также, американцы стали гораздо чаще заказывать пищу на дом (+59%). А спрос на фастфуд вырос на 64%.
Кроме того, в Америке рекордно вырос спрос на бакалейные товары – на 160%. Также, в течение отчетного периода, спрос на лекарства в Америке вырос на 129%.
Ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудники налоговой милиции обнаружили «преступную» схему реализации сигарет и алкоголя.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа