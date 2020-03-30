За последние сутки в Испании зафиксировали 812 смертельных случаев от коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина.

Сообщается, что общее число погибших от вируса в стране выросло до 7340 человек. Также почти на 6,4 тысяч возросло число зараженных.

По состоянию на 14:00 30 марта коронавирусом в Испании заразились 85,2 тысячи человек. При этом почти 17 тысяч излечились от инфекции.

Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.