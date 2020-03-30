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За последние сутки в Испании зафиксировали 812 смертельных случаев от коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина.
Сообщается, что общее число погибших от вируса в стране выросло до 7340 человек. Также почти на 6,4 тысяч возросло число зараженных.
По состоянию на 14:00 30 марта коронавирусом в Испании заразились 85,2 тысячи человек. При этом почти 17 тысяч излечились от инфекции.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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За последние сутки в Испании зафиксировали 812 смертельных случаев от коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина.
Сообщается, что общее число погибших от вируса в стране выросло до 7340 человек. Также почти на 6,4 тысяч возросло число зараженных.
По состоянию на 14:00 30 марта коронавирусом в Испании заразились 85,2 тысячи человек. При этом почти 17 тысяч излечились от инфекции.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа