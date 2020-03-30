|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|19:18
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|19:27
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.55 грн
|31.55 грн
Британский принц Чарльз завершил самоизоляцию после того, как у него диагностировали коронавирус.
Об этом сообщает Европейская правда.
71-летний принц Уэльский провел семь дней в самоизоляции, согласно правительственным указаниям, после того, как у него был положительный тест на вирус и проявились легкие симптомы.
Его жена, 72-летняя герцогиня Корнуольская, также прошла тестирование и у нее вирус не обнаружили, но она также самоизолировалась.
За последние сутки в Великобритании от коронавируса умерли 209 больных, увеличив общее количество погибших до 1228.
Напомним, Борис Джонсон, который также заболел коронавирусом сообщил о положительном результате теста 27 марта. Он продолжает возглавлять правительство, но находится в домашней самоизоляции.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
Британский принц Чарльз завершил самоизоляцию после того, как у него диагностировали коронавирус.
Об этом сообщает Европейская правда.
71-летний принц Уэльский провел семь дней в самоизоляции, согласно правительственным указаниям, после того, как у него был положительный тест на вирус и проявились легкие симптомы.
Его жена, 72-летняя герцогиня Корнуольская, также прошла тестирование и у нее вирус не обнаружили, но она также самоизолировалась.
За последние сутки в Великобритании от коронавируса умерли 209 больных, увеличив общее количество погибших до 1228.
Напомним, Борис Джонсон, который также заболел коронавирусом сообщил о положительном результате теста 27 марта. Он продолжает возглавлять правительство, но находится в домашней самоизоляции.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа