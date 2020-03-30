Число подтвержденных больных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии.

В Италии с начала эпидемии коронавируса заболели 101739 человек, за последние сутки зафиксировано 4050 новых случаев (на 4,1% больше, чем днем ранее).

Вследствие болезни умерли 11591 человек, из них 812 за последние 24 часа (+7,5%). За предыдущие сутки умерли 756 человек.

На сегодня в стране выздоровели уже 14620 больных коронавирусом.

В настоящее время в Италии 75528 человек с положительным тестом на коронавирус (цифра 101 739 учитывает в том числе умерших и тех, кто вылечился).

Среди больных 27 795 пациентов госпитализированы с симптомами, из них 3981 находятся в отделениях интенсивной терапии, а 43 752 находятся в домашней изоляции.

Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия — 42,161 случаев (+1154 в сутки, +2,8%). Далее следуют Эмилия-Романья — 13 531 больных (+412, + 3.1%), Венето — 8724 (+366, + 4.4%) и Пьемонт — 8712 (+506, + 6.2%).

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к горожанам с просьбой соблюдать требования карантина и максимально ограничить социальные контакты.