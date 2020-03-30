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Число подтвержденных больных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек.
Как сообщает «Европейская правда», соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии.
В Италии с начала эпидемии коронавируса заболели 101739 человек, за последние сутки зафиксировано 4050 новых случаев (на 4,1% больше, чем днем ранее).
Вследствие болезни умерли 11591 человек, из них 812 за последние 24 часа (+7,5%). За предыдущие сутки умерли 756 человек.
На сегодня в стране выздоровели уже 14620 больных коронавирусом.
В настоящее время в Италии 75528 человек с положительным тестом на коронавирус (цифра 101 739 учитывает в том числе умерших и тех, кто вылечился).
Среди больных 27 795 пациентов госпитализированы с симптомами, из них 3981 находятся в отделениях интенсивной терапии, а 43 752 находятся в домашней изоляции.
Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия — 42,161 случаев (+1154 в сутки, +2,8%). Далее следуют Эмилия-Романья — 13 531 больных (+412, + 3.1%), Венето — 8724 (+366, + 4.4%) и Пьемонт — 8712 (+506, + 6.2%).
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Число подтвержденных больных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек.
Как сообщает «Европейская правда», соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии.
В Италии с начала эпидемии коронавируса заболели 101739 человек, за последние сутки зафиксировано 4050 новых случаев (на 4,1% больше, чем днем ранее).
Вследствие болезни умерли 11591 человек, из них 812 за последние 24 часа (+7,5%). За предыдущие сутки умерли 756 человек.
На сегодня в стране выздоровели уже 14620 больных коронавирусом.
В настоящее время в Италии 75528 человек с положительным тестом на коронавирус (цифра 101 739 учитывает в том числе умерших и тех, кто вылечился).
Среди больных 27 795 пациентов госпитализированы с симптомами, из них 3981 находятся в отделениях интенсивной терапии, а 43 752 находятся в домашней изоляции.
Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия — 42,161 случаев (+1154 в сутки, +2,8%). Далее следуют Эмилия-Романья — 13 531 больных (+412, + 3.1%), Венето — 8724 (+366, + 4.4%) и Пьемонт — 8712 (+506, + 6.2%).
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к горожанам с просьбой соблюдать требования карантина и максимально ограничить социальные контакты.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа