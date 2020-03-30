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В понедельник, 30 марта, к берегам Нью-Йорка в районе Манхэттена пришвартовался плавучий госпиталь Военно-морских сил США, рассчитанный на 1000 мест.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Корабль «Утешение» прибыл в сопровождении флотилии кораблей и вертолетов.
«Судно не предназначено для лечения инфицированных коронавируса. Зато там разместят тяжело больных пациентов, нуждающихся в операции», — отметили в ВМС.
Больницы Нью-Йорка переполнены пациентами зараженными вирусом COVID-19. Почти половина из более 141-й тысячи подтвержденных в США случаев больных коранивирусом и более трети из 2477 погибших, приходятся именно на город и штат Нью-Йорк.
Напомним, что в Соединенных Штатах больше официально установленных случаев заболевания COVID-19 в мире.
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В понедельник, 30 марта, к берегам Нью-Йорка в районе Манхэттена пришвартовался плавучий госпиталь Военно-морских сил США, рассчитанный на 1000 мест.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Корабль «Утешение» прибыл в сопровождении флотилии кораблей и вертолетов.
«Судно не предназначено для лечения инфицированных коронавируса. Зато там разместят тяжело больных пациентов, нуждающихся в операции», — отметили в ВМС.
Больницы Нью-Йорка переполнены пациентами зараженными вирусом COVID-19. Почти половина из более 141-й тысячи подтвержденных в США случаев больных коранивирусом и более трети из 2477 погибших, приходятся именно на город и штат Нью-Йорк.
Напомним, что в Соединенных Штатах больше официально установленных случаев заболевания COVID-19 в мире.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа