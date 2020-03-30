В понедельник, 30 марта, к берегам Нью-Йорка в районе Манхэттена пришвартовался плавучий госпиталь Военно-морских сил США, рассчитанный на 1000 мест.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Корабль «Утешение» прибыл в сопровождении флотилии кораблей и вертолетов.

«Судно не предназначено для лечения инфицированных коронавируса. Зато там разместят тяжело больных пациентов, нуждающихся в операции», — отметили в ВМС.

Больницы Нью-Йорка переполнены пациентами зараженными вирусом COVID-19. Почти половина из более 141-й тысячи подтвержденных в США случаев больных коранивирусом и более трети из 2477 погибших, приходятся именно на город и штат Нью-Йорк.

Напомним, что в Соединенных Штатах больше официально установленных случаев заболевания COVID-19 в мире.