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В Норвегии задержали и оштрафовали 22-летнего мужчину, который трижды в течение пяти дней нарушил правила карантина, введенные для борьбы с коронавирусом коронавируса.
Об этом сообщает The Local.
Мужчина был помещен на карантин в течение 14 дней после того, как он вернулся в Норвегию из Швеции 25 марта.
Но в ту же ночь он был пойман полицией на улицах Осло. Затем его поймали снова в субботу вечером. В третий раз полиция остановила его, когда он выезжал на машине в 1.20 утра в понедельник.
— Это первый случай, который я знаю в Осло, когда человек был арестован, — сказал Видар Педерсен из полиции Осло.
Мужчину оштрафовали на 40 тысяч норвежских крон ($3800).
В Норвегии зафиксировано 4226 случаев заболевания коронавирусом, 26 человек умерли.
Напомним, Министерство внутренних дел Украины не считает основанием для штрафа пребывание людей на улице без маски или приготовления шашлыков в разрешенных на это местах.
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В Норвегии задержали и оштрафовали 22-летнего мужчину, который трижды в течение пяти дней нарушил правила карантина, введенные для борьбы с коронавирусом коронавируса.
Об этом сообщает The Local.
Мужчина был помещен на карантин в течение 14 дней после того, как он вернулся в Норвегию из Швеции 25 марта.
Но в ту же ночь он был пойман полицией на улицах Осло. Затем его поймали снова в субботу вечером. В третий раз полиция остановила его, когда он выезжал на машине в 1.20 утра в понедельник.
— Это первый случай, который я знаю в Осло, когда человек был арестован, — сказал Видар Педерсен из полиции Осло.
Мужчину оштрафовали на 40 тысяч норвежских крон ($3800).
В Норвегии зафиксировано 4226 случаев заболевания коронавирусом, 26 человек умерли.
Напомним, Министерство внутренних дел Украины не считает основанием для штрафа пребывание людей на улице без маски или приготовления шашлыков в разрешенных на это местах.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
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|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа