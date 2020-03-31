Во Львовской области выздоровела первая пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. У 50-летней женщины диагностировали COVID-19 после того, как она вернулась из Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По словам руководителя директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрея Васько, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест — отрицательные.

«Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 во Львовской области», — отметил Андрей Васько.

Пациентка — жительница Львова, находилась на амбулаторном лечении.

Ранее сообщалось, что во Львовской области суд впервые оштрафовал местного жителя за нарушение правил карантина.