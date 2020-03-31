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Во Львовской области выздоровела первая пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. У 50-летней женщины диагностировали COVID-19 после того, как она вернулась из Германии.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
По словам руководителя директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрея Васько, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест — отрицательные.
«Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 во Львовской области», — отметил Андрей Васько.
Пациентка — жительница Львова, находилась на амбулаторном лечении.
Ранее сообщалось, что во Львовской области суд впервые оштрафовал местного жителя за нарушение правил карантина.
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Во Львовской области выздоровела первая пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. У 50-летней женщины диагностировали COVID-19 после того, как она вернулась из Германии.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
По словам руководителя директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрея Васько, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест — отрицательные.
«Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 во Львовской области», — отметил Андрей Васько.
Пациентка — жительница Львова, находилась на амбулаторном лечении.
Ранее сообщалось, что во Львовской области суд впервые оштрафовал местного жителя за нарушение правил карантина.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа