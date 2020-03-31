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В Сумской области за распространение фейков, полиция составила на женщину административный протокол.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.
Полиция составила админпротокол на 34-летнюю женщину, за то, что она опубликовала в соцсетях информацию в которой призывала людей звонить на «горячую» линию Службы безопасности Украины по поводу завышения цен на товары медицинского назначения.
— Пост за короткое время стал популярным и широко обсуждается, а на указанную телефонную линию стали массово поступать звонки по поводу, хотя на самом деле тема завышения цен не относится к компетенции и подследственности СБУ, - сказано в сообщении.
Начальник Сумского районного отдела полиции Вадим Теличко отметил, что любой информации полученной из недостоверных источников нельзя доверять.
— Хочу подчеркнуть, что любая другая информация, полученная не из официальных источников, не может быть основанием для доверия. А в данном случае мы имеем факт именно с распространением слухов в виде публикации от имени государственного органа ложной информации. Как следствие - общественность введена в заблуждение, куда на самом деле следует сообщать о выявленных фактах нарушения правил ценового регулирования, - сказал он.
Полиция составила на женщину административный протокол по признакам части 1 статьи 171-3 КУоАП «Распространение ложных слухов», материал будет направлен на рассмотрение суда. Максимальное наказание за данное правонарушение Закон определил исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
Напомним, за период действия карантина Служба безопасности Украины выявила 79 человек, которые распространяли фейки про коронавирус. Среди них 4 интернет-агитатора, которые действовали по заданию из России.
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В Сумской области за распространение фейков, полиция составила на женщину административный протокол.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.
Полиция составила админпротокол на 34-летнюю женщину, за то, что она опубликовала в соцсетях информацию в которой призывала людей звонить на «горячую» линию Службы безопасности Украины по поводу завышения цен на товары медицинского назначения.
— Пост за короткое время стал популярным и широко обсуждается, а на указанную телефонную линию стали массово поступать звонки по поводу, хотя на самом деле тема завышения цен не относится к компетенции и подследственности СБУ, - сказано в сообщении.
Начальник Сумского районного отдела полиции Вадим Теличко отметил, что любой информации полученной из недостоверных источников нельзя доверять.
— Хочу подчеркнуть, что любая другая информация, полученная не из официальных источников, не может быть основанием для доверия. А в данном случае мы имеем факт именно с распространением слухов в виде публикации от имени государственного органа ложной информации. Как следствие - общественность введена в заблуждение, куда на самом деле следует сообщать о выявленных фактах нарушения правил ценового регулирования, - сказал он.
Полиция составила на женщину административный протокол по признакам части 1 статьи 171-3 КУоАП «Распространение ложных слухов», материал будет направлен на рассмотрение суда. Максимальное наказание за данное правонарушение Закон определил исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
Напомним, за период действия карантина Служба безопасности Украины выявила 79 человек, которые распространяли фейки про коронавирус. Среди них 4 интернет-агитатора, которые действовали по заданию из России.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа