В Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

— По данным ЦОЗ по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев, - сообщили в МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 36 случаев; Волынская область - 3 случая; Днепропетровская область - 9 случаев; Донецкая область - 6 случаев; Житомирская область - 5 случаев; Закарпатская область - 1 случай; Запорожская область - 13 случаев; Ивано-Франковская область - 45 случаев; Кировоградская область - 4 случая; Киев - 107 случаев; Киевская область - 52 случая; Львовская область - 6 случаев; Луганская область - 2 случая; Одесская область - 11 случаев; Полтавская область - 1 случай; Ровненская область - 13 случаев; Сумская область - 10 случаев; Тернопольская область - 78 случаев; Харковская область - 1 случай; Херсонская область - 1 случай; Хмельницкая область - 3 случая; Черновицкая область - 90 случаев; Черкасская область - 50 случаев; Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 марта 2020 в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Напомним, во всем мире по состоянию на 8:30 31 марта от коронавируса выздоровели 166 тысяч 41 человек, инфицировано 786 тысяч 228 человек, умерли 37 тысяч 820.