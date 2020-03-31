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В Беларуси умер первый пациент с подтвержденным случаем коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Жертвой коронавируса стал 75-летний актер Национального академического драматического театра Виктор Дашкевич. Актер скончался в ночь на 31 марта.
Пациент вместе с женой был госпитализированы более недели назад. Сперва тесты показали отрицательный результат на коронавирус, однако после того, как у мужчины ухудшилось состояние, ему провели повторное тестирование, которое подтвердило наличие коронавируса.
Его жена была выписана из больницы 26 марта, в то время как сам пациент находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
Отмечается, что мужчине не ездил заграницу в ближайшее время.
По официальным данным в Беларуси подтверждены 152 случая коронавируса, 47 человек выздоровели.
Напомним, на сегодняшний день в инфекционных стационарах Николаевской области на лечении находится 6 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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В Беларуси умер первый пациент с подтвержденным случаем коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Жертвой коронавируса стал 75-летний актер Национального академического драматического театра Виктор Дашкевич. Актер скончался в ночь на 31 марта.
Пациент вместе с женой был госпитализированы более недели назад. Сперва тесты показали отрицательный результат на коронавирус, однако после того, как у мужчины ухудшилось состояние, ему провели повторное тестирование, которое подтвердило наличие коронавируса.
Его жена была выписана из больницы 26 марта, в то время как сам пациент находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
Отмечается, что мужчине не ездил заграницу в ближайшее время.
По официальным данным в Беларуси подтверждены 152 случая коронавируса, 47 человек выздоровели.
Напомним, на сегодняшний день в инфекционных стационарах Николаевской области на лечении находится 6 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа