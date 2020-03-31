В борьбе со смертельным коронавирусом Covid-19 хороши все средства и методы. Власти Египта предприняли довольно оригинальный шаг, чтобы напомнить и туристам и местным жителям о мерах личной безопасности.

Об этом сообщает Страна.

В долине Гизы пирамиду Хеопса расцветили призывами оставаться дома, чтобы и самим быть в безопасности и не создавать проблем врачам и окружающим.

Власти страны также выразили благодарность египетским медикам, которые сражаются с грозной болезнью.

Напомним, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.