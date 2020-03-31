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В борьбе со смертельным коронавирусом Covid-19 хороши все средства и методы. Власти Египта предприняли довольно оригинальный шаг, чтобы напомнить и туристам и местным жителям о мерах личной безопасности.
Об этом сообщает Страна.
В долине Гизы пирамиду Хеопса расцветили призывами оставаться дома, чтобы и самим быть в безопасности и не создавать проблем врачам и окружающим.
Власти страны также выразили благодарность египетским медикам, которые сражаются с грозной болезнью.
Напомним, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.
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В борьбе со смертельным коронавирусом Covid-19 хороши все средства и методы. Власти Египта предприняли довольно оригинальный шаг, чтобы напомнить и туристам и местным жителям о мерах личной безопасности.
Об этом сообщает Страна.
В долине Гизы пирамиду Хеопса расцветили призывами оставаться дома, чтобы и самим быть в безопасности и не создавать проблем врачам и окружающим.
Власти страны также выразили благодарность египетским медикам, которые сражаются с грозной болезнью.
Напомним, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа