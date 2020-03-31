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На фоне эпидемии коронавируса с 11 марта из-за границы вернулись 37 тысяч жителей столицы.
Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт Громадське.
Городская власть создала мониторинговый центр, который собирает информацию о потенциально инфицированных киевлянах от семейных врачей, Киевского лабораторного центра, Государственной пограничной службы и Нацполиции.
— На сегодняшний день центр получил информацию о 37 тысячах киевлян, которые пересекли государственную границу с 11 марта. Также известно о 435 киевлянах, которые являются контактерами с больными, и 107 подтвержденных случаях, — отметил Кличко.
Напомним, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.
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На фоне эпидемии коронавируса с 11 марта из-за границы вернулись 37 тысяч жителей столицы.
Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт Громадське.
Городская власть создала мониторинговый центр, который собирает информацию о потенциально инфицированных киевлянах от семейных врачей, Киевского лабораторного центра, Государственной пограничной службы и Нацполиции.
— На сегодняшний день центр получил информацию о 37 тысячах киевлян, которые пересекли государственную границу с 11 марта. Также известно о 435 киевлянах, которые являются контактерами с больными, и 107 подтвержденных случаях, — отметил Кличко.
Напомним, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа