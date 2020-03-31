Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт Громадське.

Городская власть создала мониторинговый центр, который собирает информацию о потенциально инфицированных киевлянах от семейных врачей, Киевского лабораторного центра, Государственной пограничной службы и Нацполиции.

— На сегодняшний день центр получил информацию о 37 тысячах киевлян, которые пересекли государственную границу с 11 марта. Также известно о 435 киевлянах, которые являются контактерами с больными, и 107 подтвержденных случаях, — отметил Кличко.

Напомним, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.