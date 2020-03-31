В Киеве всех больных с воспалением легких будут тестировать на наличие коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, пишут Буквы.

По его словам, с сегодняшнего дня в Киеве начали тестировать всех пациентов с диагнозом воспаление легких, поскольку осложнением коронавируса является воспаление легких.

— Мы начали тестировать всех пациентов с диагнозом воспаление легких. Потому что во многих случаях осложнением перенесенного заболевания является именно воспаление легких, – подчеркнул Виталий Кличко.

Он уточнил, что экспресс-тестами в столице было протестировано 1900 человек. Лабораторно обработано было 813 образцов. Еще на исследовании в государственном учреждении Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины находятся 218 образцов.