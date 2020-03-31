По его словам, с сегодняшнего дня в Киеве начали тестировать всех пациентов с диагнозом воспаление легких, поскольку осложнением коронавируса является воспаление легких.
— Мы начали тестировать всех пациентов с диагнозом воспаление легких. Потому что во многих случаях осложнением перенесенного заболевания является именно воспаление легких, – подчеркнул Виталий Кличко.
Он уточнил, что экспресс-тестами в столице было протестировано 1900 человек. Лабораторно обработано было 813 образцов. Еще на исследовании в государственном учреждении Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины находятся 218 образцов.