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В Бельгии за последние сутки от коронавируса умерли 98 человек, в том числе 12-летняя девочка.
Об этом сообщает Европейская правда.
— Это эмоционально тяжелый момент, поскольку он касается ребенка, а также влияет на медицинское и научное сообщество. Мы особенно беспокоимся о ее семье и близких, - сказал представитель правительства Бельгии.
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В Бельгии за последние сутки от коронавируса умерли 98 человек, в том числе 12-летняя девочка.
Об этом сообщает Европейская правда.
— Это эмоционально тяжелый момент, поскольку он касается ребенка, а также влияет на медицинское и научное сообщество. Мы особенно беспокоимся о ее семье и близких, - сказал представитель правительства Бельгии.
Это самая молодая пациентка, которая умерла от коронавируса в Европе, отмечает Le Soir.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа