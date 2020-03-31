В Бельгии за последние сутки от коронавируса умерли 98 человек, в том числе 12-летняя девочка.

Об этом сообщает Европейская правда.

— Это эмоционально тяжелый момент, поскольку он касается ребенка, а также влияет на медицинское и научное сообщество. Мы особенно беспокоимся о ее семье и близких, - сказал представитель правительства Бельгии.

Это самая молодая пациентка, которая умерла от коронавируса в Европе, отмечает Le Soir.

Всего в Бельгии от коронавирусной болезни умерли 705 человек. На данный момент с симптомами госпитализированы 4 тысячи 920 человек, из них 485 человек - за последние сутки. 1 тысяча 21 человек находится в реанимации. Число выздоровевших увеличилось до 1 тысячи 696 человек.



