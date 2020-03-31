На Донбассе с начала суток, 31 марта, боевики трижды обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сообщается, что все обстрелы боевиков были на Донецком направлении. Использовались минометы, гранатометы и пулеметы.

— У Опытного после 7 утра начал раздаваться вражеский пулемет большого калибра, но военнослужащие Объединенных сил огнем с не запрещенного вооружения быстро заставили его замолчать. Около 10 часов в районе Красногоровки разорвались 20 мин 120-го калибра. А неподалеку Каменки оккупанты провели огневую провокацию с использованием автоматического станкового гранатомета, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Екатериновка в Луганской области сегодня 31 марта, во время выполнения боевых задач в результате подрыва на противопехотной мине травмирован один украинский военнослужащий.