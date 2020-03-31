В Укравтодоре показали ход капитального ремонта трассы Н-14 «Николаев — Кропивницкий», который проходит в рамках «Большого строительства дорог».

Соответствующее видео опубликовано на странице ведомства в Facebook.

74 километра дороги Н-14 «Кропивницкий — Николаев» будет отремонтировано в 2020 году. Капитальный ремонт в пределах Николаевской области предусматривает устройством нового цементобетонного покрытия, - сообщают в Укравтодоре.

Отмечается, что на сегодняшний день работы на трассе Н-14 ведутся от села Воссиятское Еланецкого района (км 161 + 204) до села Капустино Витовского района (км 235 + 614).

При этом указывается, что дорожно-строительные работы на объектах «Большого строительства» будут продолжаться с учетом карантинных ограничений.

Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев» и Н-11 «Днепр — Николаев».