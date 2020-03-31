|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:32
|Заход солнца:
|19:20
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.35 грн
|28.05 грн
|EUR
|30 грн
|30.9 грн
В Укравтодоре показали ход капитального ремонта трассы Н-14 «Николаев — Кропивницкий», который проходит в рамках «Большого строительства дорог».
Соответствующее видео опубликовано на странице ведомства в Facebook.
74 километра дороги Н-14 «Кропивницкий — Николаев» будет отремонтировано в 2020 году. Капитальный ремонт в пределах Николаевской области предусматривает устройством нового цементобетонного покрытия, - сообщают в Укравтодоре.
Отмечается, что на сегодняшний день работы на трассе Н-14 ведутся от села Воссиятское Еланецкого района (км 161 + 204) до села Капустино Витовского района (км 235 + 614).
При этом указывается, что дорожно-строительные работы на объектах «Большого строительства» будут продолжаться с учетом карантинных ограничений.
Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев» и Н-11 «Днепр — Николаев».
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
В Укравтодоре показали ход капитального ремонта трассы Н-14 «Николаев — Кропивницкий», который проходит в рамках «Большого строительства дорог».
Соответствующее видео опубликовано на странице ведомства в Facebook.
74 километра дороги Н-14 «Кропивницкий — Николаев» будет отремонтировано в 2020 году. Капитальный ремонт в пределах Николаевской области предусматривает устройством нового цементобетонного покрытия, - сообщают в Укравтодоре.
Отмечается, что на сегодняшний день работы на трассе Н-14 ведутся от села Воссиятское Еланецкого района (км 161 + 204) до села Капустино Витовского района (км 235 + 614).
При этом указывается, что дорожно-строительные работы на объектах «Большого строительства» будут продолжаться с учетом карантинных ограничений.
Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев» и Н-11 «Днепр — Николаев».
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа