В Праге, чтобы ограничить распространение коронавируса начали размещать бездомных в местных гостиницах, хостелах и других помещениях.

Об этом сообщает Европейская правда.

Город закрыл свои зимние приюты, в которых ежедневно ночевали около 330 бездомных, из соображений рисков для здоровья.

— Наша ближайшая цель - обеспечить от 330 до 500 коек, которые позволят разместить от одной трети до половины бездомных в Праге, - сказал Адам Забранский, ответственный в городской власти за вопросы жилья.

Он добавил, что город взял пример с передового опыта за рубежом.

— Аналогичный подход был принят, например, в Чикаго, Лондоне или Париже, - пояснил Адам Забранский.

Ранее, глава чешского кризисного штаба Роман Примула заявил, что пограничные ограничения в Чехии из-за коронавируса могут длиться до двух лет.

