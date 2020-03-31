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В Праге, чтобы ограничить распространение коронавируса начали размещать бездомных в местных гостиницах, хостелах и других помещениях.
Об этом сообщает Европейская правда.
Город закрыл свои зимние приюты, в которых ежедневно ночевали около 330 бездомных, из соображений рисков для здоровья.
— Наша ближайшая цель - обеспечить от 330 до 500 коек, которые позволят разместить от одной трети до половины бездомных в Праге, - сказал Адам Забранский, ответственный в городской власти за вопросы жилья.
Он добавил, что город взял пример с передового опыта за рубежом.
— Аналогичный подход был принят, например, в Чикаго, Лондоне или Париже, - пояснил Адам Забранский.
Ранее, глава чешского кризисного штаба Роман Примула заявил, что пограничные ограничения в Чехии из-за коронавируса могут длиться до двух лет.
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В Праге, чтобы ограничить распространение коронавируса начали размещать бездомных в местных гостиницах, хостелах и других помещениях.
Об этом сообщает Европейская правда.
Город закрыл свои зимние приюты, в которых ежедневно ночевали около 330 бездомных, из соображений рисков для здоровья.
— Наша ближайшая цель - обеспечить от 330 до 500 коек, которые позволят разместить от одной трети до половины бездомных в Праге, - сказал Адам Забранский, ответственный в городской власти за вопросы жилья.
Он добавил, что город взял пример с передового опыта за рубежом.
— Аналогичный подход был принят, например, в Чикаго, Лондоне или Париже, - пояснил Адам Забранский.
Ранее, глава чешского кризисного штаба Роман Примула заявил, что пограничные ограничения в Чехии из-за коронавируса могут длиться до двух лет.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
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|
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|
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа