Об этом он сообщил на брифинге, передаёт Громадське.

— Этот процесс (переговоры по обмену — прим.) продолжается, он усложнен ситуацией с пандемией. Сегодня финализируются списки, они обновляются, — рассказал Андрей Ермак.

Он напомнил, что представителей Красного Креста не допустили к заключенным на оккупированной территории. По словам Ермака, президент Владимир Зеленский договорился с руководителем Красного Креста об отправке на неподконтрольную территорию представителей организации.

— Это нам поможет усовершенствовать списки всех людей, которые там находятся. Эта работа продолжается и я очень надеюсь, что может неделю, а может две недели, и мы начнем проводить эти обмены, — отметил Андрей Ермак.

Напомним, что в Ровенской области зафиксировали третью смерть из-за коронавируса. Женщина занималась самолечением, поэтому была госпитализирована уже в тяжелом состоянии.