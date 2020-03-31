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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемых с самопровозглашенными «Л/ДНР» может начаться через 10 дней или две недели.
Об этом он сообщил на брифинге, передаёт Громадське.
— Этот процесс (переговоры по обмену — прим.) продолжается, он усложнен ситуацией с пандемией. Сегодня финализируются списки, они обновляются, — рассказал Андрей Ермак.
Он напомнил, что представителей Красного Креста не допустили к заключенным на оккупированной территории. По словам Ермака, президент Владимир Зеленский договорился с руководителем Красного Креста об отправке на неподконтрольную территорию представителей организации.
— Это нам поможет усовершенствовать списки всех людей, которые там находятся. Эта работа продолжается и я очень надеюсь, что может неделю, а может две недели, и мы начнем проводить эти обмены, — отметил Андрей Ермак.
Напомним, что в Ровенской области зафиксировали третью смерть из-за коронавируса. Женщина занималась самолечением, поэтому была госпитализирована уже в тяжелом состоянии.
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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемых с самопровозглашенными «Л/ДНР» может начаться через 10 дней или две недели.
Об этом он сообщил на брифинге, передаёт Громадське.
— Этот процесс (переговоры по обмену — прим.) продолжается, он усложнен ситуацией с пандемией. Сегодня финализируются списки, они обновляются, — рассказал Андрей Ермак.
Он напомнил, что представителей Красного Креста не допустили к заключенным на оккупированной территории. По словам Ермака, президент Владимир Зеленский договорился с руководителем Красного Креста об отправке на неподконтрольную территорию представителей организации.
— Это нам поможет усовершенствовать списки всех людей, которые там находятся. Эта работа продолжается и я очень надеюсь, что может неделю, а может две недели, и мы начнем проводить эти обмены, — отметил Андрей Ермак.
Напомним, что в Ровенской области зафиксировали третью смерть из-за коронавируса. Женщина занималась самолечением, поэтому была госпитализирована уже в тяжелом состоянии.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа