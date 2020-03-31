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В Италии за сутки выявили 4053 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает управление гражданской обороны, передает «Интерфакс-Украина».
В понедельник эта цифра была примерно такой же — 4050 человек. Медики отмечают, что это может быть признаком того, что властям удалось прекратить процесс ускорения распространения инфекции.
За все время в стране коронавирусом заразились 105 тысяч 792 человека. Скончались от последствий заражения, в общей сложности, 837 человек.
Более 15,7 тысячи пациентов в Италии полностью завершили курс лечения.
Напомним, 30 марта число подтвержденных больных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек.
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В Италии за сутки выявили 4053 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает управление гражданской обороны, передает «Интерфакс-Украина».
В понедельник эта цифра была примерно такой же — 4050 человек. Медики отмечают, что это может быть признаком того, что властям удалось прекратить процесс ускорения распространения инфекции.
За все время в стране коронавирусом заразились 105 тысяч 792 человека. Скончались от последствий заражения, в общей сложности, 837 человек.
Более 15,7 тысячи пациентов в Италии полностью завершили курс лечения.
Напомним, 30 марта число подтвержденных больных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа