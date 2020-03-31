В Италии за сутки выявили 4053 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает управление гражданской обороны, передает «Интерфакс-Украина».

В понедельник эта цифра была примерно такой же — 4050 человек. Медики отмечают, что это может быть признаком того, что властям удалось прекратить процесс ускорения распространения инфекции.

За все время в стране коронавирусом заразились 105 тысяч 792 человека. Скончались от последствий заражения, в общей сложности, 837 человек.

Более 15,7 тысячи пациентов в Италии полностью завершили курс лечения.

Напомним, 30 марта число подтвержденных больных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек.