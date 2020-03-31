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Князь Монако Альберт II, который был инфицирован коронавирусом, поборол болезнь и возвращается к семье.
Об этом сообщает журнал Hello.
— Князь Альберт II выздоровел от COVID-19, прекратит изоляцию и снова присоединится к своей семье, — говорится в сообщении.издание.
Выздоровление князя подтвердил и Королевский дворец Монако.
— Врачи, которые следили за князем Альбертом II с момента его заболевания COVID-19, сегодня позволили ему закончить карантинный период. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо, — заявили в королевской пресс-службе.
Князь Монако стал первым главой государства, который заразился коронавирусом.
Вчера стало известно, что у кардинала-викария Римской епархии Анджело Де Донатиса диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.
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Князь Монако Альберт II, который был инфицирован коронавирусом, поборол болезнь и возвращается к семье.
Об этом сообщает журнал Hello.
— Князь Альберт II выздоровел от COVID-19, прекратит изоляцию и снова присоединится к своей семье, — говорится в сообщении.издание.
Выздоровление князя подтвердил и Королевский дворец Монако.
— Врачи, которые следили за князем Альбертом II с момента его заболевания COVID-19, сегодня позволили ему закончить карантинный период. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо, — заявили в королевской пресс-службе.
Князь Монако стал первым главой государства, который заразился коронавирусом.
Вчера стало известно, что у кардинала-викария Римской епархии Анджело Де Донатиса диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа