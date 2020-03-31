Князь Монако Альберт II, который был инфицирован коронавирусом, поборол болезнь и возвращается к семье.

Об этом сообщает журнал Hello.

— Князь Альберт II выздоровел от COVID-19, прекратит изоляцию и снова присоединится к своей семье, — говорится в сообщении.издание.

Выздоровление князя подтвердил и Королевский дворец Монако.

— Врачи, которые следили за князем Альбертом II с момента его заболевания COVID-19, сегодня позволили ему закончить карантинный период. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо, — заявили в королевской пресс-службе.

Князь Монако стал первым главой государства, который заразился коронавирусом.

Вчера стало известно, что у кардинала-викария Римской епархии Анджело Де Донатиса диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.