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Европейская комиссия заявляет, что нет никаких доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, рекламируемый президентом США Дональдом Трампом в качестве потенциального средства против COVID-19, эффективен против болезни.
Об этом сообщает Reuters.
— Эффективность гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19 до сих пор не доказана, — заявил пресс-секретарь Европейской комиссии со ссылкой на позицию Европейского агентства по медицине.
Пресс-секретарь сказал, что также нет никаких свидетельств положительного эффекта хлорохина, другого лекарства от малярии, которое также тестируется в качестве возможного использования против COVID-19.
Издание отмечает, что Венгрия на прошлой неделе запретила коммерческий экспорт гидроксихлорохина.
— Поскольку Венгрия является одним из крупнейших в мире экспортеров этого вещества, защита и медицинское обеспечение населения Венгрии в настоящее время является приоритетом, — заявили в правительстве.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лекарственные препараты для лечения малярии, которые на данный момент проходят тестирование на эффективность при лечении коронавируса COVID-19, могут быть «божьим даром».
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Европейская комиссия заявляет, что нет никаких доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, рекламируемый президентом США Дональдом Трампом в качестве потенциального средства против COVID-19, эффективен против болезни.
Об этом сообщает Reuters.
— Эффективность гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19 до сих пор не доказана, — заявил пресс-секретарь Европейской комиссии со ссылкой на позицию Европейского агентства по медицине.
Пресс-секретарь сказал, что также нет никаких свидетельств положительного эффекта хлорохина, другого лекарства от малярии, которое также тестируется в качестве возможного использования против COVID-19.
Издание отмечает, что Венгрия на прошлой неделе запретила коммерческий экспорт гидроксихлорохина.
— Поскольку Венгрия является одним из крупнейших в мире экспортеров этого вещества, защита и медицинское обеспечение населения Венгрии в настоящее время является приоритетом, — заявили в правительстве.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лекарственные препараты для лечения малярии, которые на данный момент проходят тестирование на эффективность при лечении коронавируса COVID-19, могут быть «божьим даром».
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
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|
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|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа