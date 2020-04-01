Европейская комиссия заявляет, что нет никаких доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, рекламируемый президентом США Дональдом Трампом в качестве потенциального средства против COVID-19, эффективен против болезни.

Об этом сообщает Reuters.

— Эффективность гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19 до сих пор не доказана, — заявил пресс-секретарь Европейской комиссии со ссылкой на позицию Европейского агентства по медицине.

Пресс-секретарь сказал, что также нет никаких свидетельств положительного эффекта хлорохина, другого лекарства от малярии, которое также тестируется в качестве возможного использования против COVID-19.

Издание отмечает, что Венгрия на прошлой неделе запретила коммерческий экспорт гидроксихлорохина.

— Поскольку Венгрия является одним из крупнейших в мире экспортеров этого вещества, защита и медицинское обеспечение населения Венгрии в настоящее время является приоритетом, — заявили в правительстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лекарственные препараты для лечения малярии, которые на данный момент проходят тестирование на эффективность при лечении коронавируса COVID-19, могут быть «божьим даром».