На сегодняшнее утро случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Вооруженных силах Украины не зафиксировано, в то же время на изоляции находится 139 военных.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает УНН.

— На 7:00 1 апреля в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрировано. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 139 человек, - сообщили в Медицинских силах ВСУ.

Также указано, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 64 человека.

Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели, на Николаевщине по прежнему нет случаев заболевания коронавирусом.