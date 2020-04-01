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На сегодняшнее утро случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Вооруженных силах Украины не зафиксировано, в то же время на изоляции находится 139 военных.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает УНН.
— На 7:00 1 апреля в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрировано. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 139 человек, - сообщили в Медицинских силах ВСУ.
Также указано, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 64 человека.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели, на Николаевщине по прежнему нет случаев заболевания коронавирусом.
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На сегодняшнее утро случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Вооруженных силах Украины не зафиксировано, в то же время на изоляции находится 139 военных.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает УНН.
— На 7:00 1 апреля в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрировано. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 139 человек, - сообщили в Медицинских силах ВСУ.
Также указано, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 64 человека.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели, на Николаевщине по прежнему нет случаев заболевания коронавирусом.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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|
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа