Большинство из 669 заболевших коронавирусом в Украине в возрасте от 50 до 59 лет.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

По его словам, по гендерному показателю немного больше женщин заразились коронавирусной инфекцией, чем мужчин.

— Наибольшее количество случаев зафиксировано в возрастной группе от 50 до 59 лет. Если большой диапазон — это люди в возрасте от 30 до 69 лет. В отношении женщин и мужчин, статистика остается стабильной. Женщины — 52%, мужчины — 48%, - сообщил Виктор Ляшко.

Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса.