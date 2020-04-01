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Большинство из 669 заболевших коронавирусом в Украине в возрасте от 50 до 59 лет.
Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.
По его словам, по гендерному показателю немного больше женщин заразились коронавирусной инфекцией, чем мужчин.
— Наибольшее количество случаев зафиксировано в возрастной группе от 50 до 59 лет. Если большой диапазон — это люди в возрасте от 30 до 69 лет. В отношении женщин и мужчин, статистика остается стабильной. Женщины — 52%, мужчины — 48%, - сообщил Виктор Ляшко.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
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Большинство из 669 заболевших коронавирусом в Украине в возрасте от 50 до 59 лет.
Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.
По его словам, по гендерному показателю немного больше женщин заразились коронавирусной инфекцией, чем мужчин.
— Наибольшее количество случаев зафиксировано в возрастной группе от 50 до 59 лет. Если большой диапазон — это люди в возрасте от 30 до 69 лет. В отношении женщин и мужчин, статистика остается стабильной. Женщины — 52%, мужчины — 48%, - сообщил Виктор Ляшко.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
|
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