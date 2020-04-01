В Панаме на фоне пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 мужчинам и женщинам запретили покидать свои дома в один и тот же день. Эта новая мера по дальнейшему ограничению социальных контактов в стране вступила в силу в среду, 1 апреля.

Об этом пишет DW.

Правительство Панамы приняло соответствующее решение двумя днями ранее, обосновав это тем, что слишком многие нарушают действующие правила.

Президент Панамы Лаурентино Кортисо ввел эти нормы 25 марта на неопределенный срок. В соответствии с ними, жителям страны ежедневно отводится два часа в период с 6.30 до 19.30 на закупку жизненно необходимых вещей. В какие именно часы граждане могут выйти в магазин, зависит от последней цифры в номере их паспорта.

Правила, введенные 25 марта, остаются в силе, но вдобавок женщинам и мужчинам теперь не разрешается выходить из дома в один день. Женщины могут ходить за покупками лишь по понедельникам, средам и пятницам, а мужчины – по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье выходить из дома запрещено. Панамские поборники прав транссексуалов опасаются, что лица с другим полом, чем тот, который указан в паспорте, могут в результате столкнуться с проблемами.

В Панаме, по последним данным, зарегистрирован 1181 случай заражения коронавирусом, в том числе 30 - с летальным исходом. Панама входит в число латиноамериканских стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии.

Напомним, правительство Израиля в ночь на 31 марта в ходе телефонной конференции утвердило новые меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. На Кипре ужесточают карантинные меры, для местных жителей вводят комендантский час, и удавивают штраф за нарушение правил карантина. Напомним, в Грузии вводится комендантский час. Запрещается передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00 утра.