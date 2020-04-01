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Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что больше всего летальных случаев после коронавируса регистрируют у больных сахарным диабетом.
Об этом он сообщил в ходе брифинга передает Радио Свобода.
По его словам, сегодня в статистику летальных случаев попадают все люди, у которых диагностировали коронавирусную болезнь.
— Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу. Проводится анализ. Рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам Поэтому в ближайшее время на официальном сайте Министерства здравоохранения мы покажем подробную разбивку по каждому из 17 случаев. Обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом, - сказал Виктор Ляшко.
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Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что больше всего летальных случаев после коронавируса регистрируют у больных сахарным диабетом.
Об этом он сообщил в ходе брифинга передает Радио Свобода.
По его словам, сегодня в статистику летальных случаев попадают все люди, у которых диагностировали коронавирусную болезнь.
— Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу. Проводится анализ. Рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам Поэтому в ближайшее время на официальном сайте Министерства здравоохранения мы покажем подробную разбивку по каждому из 17 случаев. Обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом, - сказал Виктор Ляшко.
По состоянию на утро 1 апреля в Украине зафиксировали 669 случаев COVID-19. 17 человек погибли, 10 - выздоровели.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
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|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа