Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что больше всего летальных случаев после коронавируса регистрируют у больных сахарным диабетом.

Об этом он сообщил в ходе брифинга передает Радио Свобода.

По его словам, сегодня в статистику летальных случаев попадают все люди, у которых диагностировали коронавирусную болезнь.

— Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу. Проводится анализ. Рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам Поэтому в ближайшее время на официальном сайте Министерства здравоохранения мы покажем подробную разбивку по каждому из 17 случаев. Обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом, - сказал Виктор Ляшко.

По состоянию на утро 1 апреля в Украине зафиксировали 669 случаев COVID-19. 17 человек погибли, 10 - выздоровели.