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В России в среду, 1 апреля, стартует весенний призыв в вооруженные силы. Соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу обнародован в официальной газете российского военного ведомства Красная Звезда, пишет DW.
В войска будет направлено 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.
Срок весеннего призыва - с 1 апреля по 15 июля, однако из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 большинство новобранцев будут направлены в войска в мае-июне.
Сергей Шойгу еще 20 марта заявил, что всех призывников протестируют на коронавирус, и в войска направят лишь тех, у кого результаты диагностики будут отрицательными. Кроме того, все новобранцы, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин.
Будущих солдат-срочников к местам службы будут доставлять в масках. Новобранцы будут изолированно размещаться в залах ожидания вокзалов и аэропортов, чтобы исключить их контакты с гражданским населением. Призыв пройдет в 83 субъектах РФ, за исключением Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где в армию пойдут только осенью.
С 1 января 2008 года срок службы в вооруженных силах РФ по призыву составляет 12 месяцев.
Напомним, в январе 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов в 2020 году. Документ предусматривает, что в 2020 году призывать в армию начнут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.
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В России в среду, 1 апреля, стартует весенний призыв в вооруженные силы. Соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу обнародован в официальной газете российского военного ведомства Красная Звезда, пишет DW.
В войска будет направлено 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.
Срок весеннего призыва - с 1 апреля по 15 июля, однако из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 большинство новобранцев будут направлены в войска в мае-июне.
Сергей Шойгу еще 20 марта заявил, что всех призывников протестируют на коронавирус, и в войска направят лишь тех, у кого результаты диагностики будут отрицательными. Кроме того, все новобранцы, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин.
Будущих солдат-срочников к местам службы будут доставлять в масках. Новобранцы будут изолированно размещаться в залах ожидания вокзалов и аэропортов, чтобы исключить их контакты с гражданским населением. Призыв пройдет в 83 субъектах РФ, за исключением Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где в армию пойдут только осенью.
С 1 января 2008 года срок службы в вооруженных силах РФ по призыву составляет 12 месяцев.
Напомним, в январе 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов в 2020 году. Документ предусматривает, что в 2020 году призывать в армию начнут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа