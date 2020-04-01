В Черноморск Одесской области из Грузии прибыл паром с 15 пассжаирами на борту, всех прибывших отпарвят в обсервацию на две недели.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

— В порту Черноморска встретили 14 граждан Украины и одного иностранного гражданина с видом на жительство, которые вернулись домой на пароме из Грузии. Специалистами Лабораторного центра на водном транспорте МЗ было проведено обследование состояния здоровья всех пассажиров. Симптомов заболевания нет, - сообщил глава ОГА.

Однако в соответствии с пунктом 3.2 ПКМУ 241 от 29 марта 2020 года все пассажиры подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней.

— После этого всех прибывших доставили на базу обсервации под Одессой. Проживание и питание будет бесплатным, а за их состоянием постоянно будут наблюдать медики, - отметил Максим Куцый.

Напомним, министр МВД Арсен Аваков заявил, что большинство пассажиров рейса, который летел с Бали через Катар, улетели на отдых уже после обращения Президента Украины Владимира Зеленского, который просил вернуться всех в страну.

