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В Черноморск Одесской области из Грузии прибыл паром с 15 пассжаирами на борту, всех прибывших отпарвят в обсервацию на две недели.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.
— В порту Черноморска встретили 14 граждан Украины и одного иностранного гражданина с видом на жительство, которые вернулись домой на пароме из Грузии. Специалистами Лабораторного центра на водном транспорте МЗ было проведено обследование состояния здоровья всех пассажиров. Симптомов заболевания нет, - сообщил глава ОГА.
Однако в соответствии с пунктом 3.2 ПКМУ 241 от 29 марта 2020 года все пассажиры подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней.
— После этого всех прибывших доставили на базу обсервации под Одессой. Проживание и питание будет бесплатным, а за их состоянием постоянно будут наблюдать медики, - отметил Максим Куцый.
Напомним, министр МВД Арсен Аваков заявил, что большинство пассажиров рейса, который летел с Бали через Катар, улетели на отдых уже после обращения Президента Украины Владимира Зеленского, который просил вернуться всех в страну.
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В Черноморск Одесской области из Грузии прибыл паром с 15 пассжаирами на борту, всех прибывших отпарвят в обсервацию на две недели.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.
— В порту Черноморска встретили 14 граждан Украины и одного иностранного гражданина с видом на жительство, которые вернулись домой на пароме из Грузии. Специалистами Лабораторного центра на водном транспорте МЗ было проведено обследование состояния здоровья всех пассажиров. Симптомов заболевания нет, - сообщил глава ОГА.
Однако в соответствии с пунктом 3.2 ПКМУ 241 от 29 марта 2020 года все пассажиры подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней.
— После этого всех прибывших доставили на базу обсервации под Одессой. Проживание и питание будет бесплатным, а за их состоянием постоянно будут наблюдать медики, - отметил Максим Куцый.
Напомним, министр МВД Арсен Аваков заявил, что большинство пассажиров рейса, который летел с Бали через Катар, улетели на отдых уже после обращения Президента Украины Владимира Зеленского, который просил вернуться всех в страну.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
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Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа