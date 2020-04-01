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Во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса.
Об этом сообщает Le Express.
Отмечается, что лекарственный препарат был сделан на основе гемоглобина морских червей и способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека.
По мнению ученых, кровь морских червей Arenicolaes - это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания коронавирусом.
Всем согласившимся на тестирование препарата пациентам введут раствор, предназначенный для пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС - угрожающее для жизни воспалительное поражение легких, - ред.).
Продукт под названием HEMO2life уже прошел испытания в Соединенных Штатах на людях с мозговой гипоксией.
В случае успеха компания-изготовитель препарата готова предоставить 5 тысяч доз раствора и может в короткий промежуток времени произвести дополнительно 15 тысяч доз.
Напомним, Европейская комиссия заявляет, что нет никаких доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, рекламируемый президентом США Дональдом Трампом в качестве потенциального средства против COVID-19, эффективен против болезни.
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Во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса.
Об этом сообщает Le Express.
Отмечается, что лекарственный препарат был сделан на основе гемоглобина морских червей и способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека.
По мнению ученых, кровь морских червей Arenicolaes - это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания коронавирусом.
Всем согласившимся на тестирование препарата пациентам введут раствор, предназначенный для пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС - угрожающее для жизни воспалительное поражение легких, - ред.).
Продукт под названием HEMO2life уже прошел испытания в Соединенных Штатах на людях с мозговой гипоксией.
В случае успеха компания-изготовитель препарата готова предоставить 5 тысяч доз раствора и может в короткий промежуток времени произвести дополнительно 15 тысяч доз.
Напомним, Европейская комиссия заявляет, что нет никаких доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, рекламируемый президентом США Дональдом Трампом в качестве потенциального средства против COVID-19, эффективен против болезни.