Во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса.

Об этом сообщает Le Express.

Отмечается, что лекарственный препарат был сделан на основе гемоглобина морских червей и способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека.

По мнению ученых, кровь морских червей Arenicolaes - это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания коронавирусом.

Всем согласившимся на тестирование препарата пациентам введут раствор, предназначенный для пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС - угрожающее для жизни воспалительное поражение легких, - ред.).

Продукт под названием HEMO2life уже прошел испытания в Соединенных Штатах на людях с мозговой гипоксией.

В случае успеха компания-изготовитель препарата готова предоставить 5 тысяч доз раствора и может в короткий промежуток времени произвести дополнительно 15 тысяч доз.

Напомним, Европейская комиссия заявляет, что нет никаких доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, рекламируемый президентом США Дональдом Трампом в качестве потенциального средства против COVID-19, эффективен против болезни.