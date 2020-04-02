В Израиле министерство обороны совместно с компанией медтехники Inovytec и аэрокосмической компанией IAI переоборудовали технологическую линию по производству ракет для изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что 30 аппаратов ИВЛ уже переданы министерству здравоохранения.

Министр обороны Нафтали Беннет заявил, что в борьбе против COVID-19 Израиль должен развивать независимый потенциал во всех сферах, поскольку не может оставаться зависимым от поставок из других стран.

По информации на сайте Inovytec, речь идет о портативном приборе размером с автомобильный радиоприемник, который может применяться для вентиляции легких как у детей, так и у взрослых.

В Израиле, по данным министерства здравоохранения, вирусом нового типа SARS-CoV-2 инфицированы 5591 человек, 25 умерли, 226 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что разведка США установила, что Китай скрыл реальное количество больных и погибших от коронавируса.