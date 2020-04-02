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В Грузии начался комендантский час: с 21 часов до 6 утра передвижение, как пешком, так и на автомобиле, запрещено.
На въездах в крупные города установлены контрольно-пропускные пункты, передает «Радио Свобода».
Медицинский персонал измеряет температуру водителям и пассажирам, хотя не у всех инфицированных людей была температура.
Представители МВД и Минобороны следят за тем, чтобы в автомобилях находилось в пределах от трех человек.
— Мы инструктируем водителей: если пассажир сидит впереди, он должен пересесть назад. После этого машины дезинфицируются. Все, кто находился в машине, проходят термоскрининг. Если фиксируется (повышенная) температура, мы вызываем соответствующую службу и людей переводят в карантин, — пояснил представитель правоохранительных органов журналистам «Радио Свобода» на въезде в Тбилиси.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена «стремительным ростом и глобальным распространением» COVID-19. Количество инфицированных новым коронавирусом в мире приближается к одному миллиону человек.
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В Грузии начался комендантский час: с 21 часов до 6 утра передвижение, как пешком, так и на автомобиле, запрещено.
На въездах в крупные города установлены контрольно-пропускные пункты, передает «Радио Свобода».
Медицинский персонал измеряет температуру водителям и пассажирам, хотя не у всех инфицированных людей была температура.
Представители МВД и Минобороны следят за тем, чтобы в автомобилях находилось в пределах от трех человек.
— Мы инструктируем водителей: если пассажир сидит впереди, он должен пересесть назад. После этого машины дезинфицируются. Все, кто находился в машине, проходят термоскрининг. Если фиксируется (повышенная) температура, мы вызываем соответствующую службу и людей переводят в карантин, — пояснил представитель правоохранительных органов журналистам «Радио Свобода» на въезде в Тбилиси.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена «стремительным ростом и глобальным распространением» COVID-19. Количество инфицированных новым коронавирусом в мире приближается к одному миллиону человек.