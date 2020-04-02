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Власти Туниса контролируют соблюдение местными жителями карантинного режима не только при помощи правоохранительный патрулей, но и используя автономных роботов P-Guard. Последние следят, чтобы граждане следовали правилам карантина во время эпидемии коронавируса и выходили на улицу только при крайней необходимости.
Об этом пишет Independent.
Роботы-патрульные были разработаны местной компанией Evona Robotics. Они могут автоматически обнаруживать людей, поддерживать связь с центром управления и отправлять туда оповещения о случаях нарушения карантина, а также вести видеозапись с улиц.
P-Guard способен передвигаться по городу со скоростью 13 км/час «в любое время суток и при любой погоде». В его комплектацию входят четыре инфракрасные HD-камеры, тепловая камера, встроенный GPS, звуковая и световая сигнализация, а также лазерная телеметрическая система. Маршрут для робота задается оператором удаленно.
Предупреждения и информационные сообщения жители Туниса получают через предварительно записанные аудиосообщения, а общение полиции с нарушителями происходит через двухстороннюю систему внутренней связи робота.
На видео выше местные жители объясняют роботу, куда и зачем они вышли из дома.
Напомним, что по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19.
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Власти Туниса контролируют соблюдение местными жителями карантинного режима не только при помощи правоохранительный патрулей, но и используя автономных роботов P-Guard. Последние следят, чтобы граждане следовали правилам карантина во время эпидемии коронавируса и выходили на улицу только при крайней необходимости.
Об этом пишет Independent.
Роботы-патрульные были разработаны местной компанией Evona Robotics. Они могут автоматически обнаруживать людей, поддерживать связь с центром управления и отправлять туда оповещения о случаях нарушения карантина, а также вести видеозапись с улиц.
P-Guard способен передвигаться по городу со скоростью 13 км/час «в любое время суток и при любой погоде». В его комплектацию входят четыре инфракрасные HD-камеры, тепловая камера, встроенный GPS, звуковая и световая сигнализация, а также лазерная телеметрическая система. Маршрут для робота задается оператором удаленно.
Предупреждения и информационные сообщения жители Туниса получают через предварительно записанные аудиосообщения, а общение полиции с нарушителями происходит через двухстороннюю систему внутренней связи робота.
На видео выше местные жители объясняют роботу, куда и зачем они вышли из дома.
Напомним, что по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19.