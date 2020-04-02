|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|06:28
|Заход солнца:
|19:23
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:31
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.35 грн
|27.8 грн
|EUR
|29.65 грн
|30.4 грн
В США 2 апреля зафиксировали рекордное количество безработных на фоне пандемии коронавируса — 6,6 миллиона человек.
Об этом сообщает The New York Times.
Предыдущий рекорд в 3,28 миллиона человек установили 26 марта 2020 года. Предыдущий и новый рекорд превысил 665 тыс. новых безработных в разгар экономического кризиса 2009 года и предыдущий абсолютный рекорд в 695 тыс. безработных в 1982 году.
Считается, что количество безработных может быть больше, потому что не всем американцам удается сообщить о потере работы.
Напомним, что по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19.
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
В США 2 апреля зафиксировали рекордное количество безработных на фоне пандемии коронавируса — 6,6 миллиона человек.
Об этом сообщает The New York Times.
Предыдущий рекорд в 3,28 миллиона человек установили 26 марта 2020 года. Предыдущий и новый рекорд превысил 665 тыс. новых безработных в разгар экономического кризиса 2009 года и предыдущий абсолютный рекорд в 695 тыс. безработных в 1982 году.
Считается, что количество безработных может быть больше, потому что не всем американцам удается сообщить о потере работы.
Напомним, что по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19.