В США 2 апреля зафиксировали рекордное количество безработных на фоне пандемии коронавируса — 6,6 миллиона человек.

Об этом сообщает The New York Times.

Предыдущий рекорд в 3,28 миллиона человек установили 26 марта 2020 года. Предыдущий и новый рекорд превысил 665 тыс. новых безработных в разгар экономического кризиса 2009 года и предыдущий абсолютный рекорд в 695 тыс. безработных в 1982 году.

Считается, что количество безработных может быть больше, потому что не всем американцам удается сообщить о потере работы.

Напомним, что по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19.