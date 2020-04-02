Сегодня, 2 апреля, завершился ремонт Ингульского понтонного моста, который был поврежден стихией 24 февраля.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог».

«За это время специалисты предприятия восстановили ригель, другие элементы мостовой переправы. И сегодня, после завершения восстановления моста, буксир выровнял плавучую конструкцию. Финальным этапом стало снятие ограждения и предупредительных знаков», — отметили на предприятии.

В «ЭЛУ автодорог» добавили, что мост полностью открыт для пешеходов.

Как известно, Ингульский пешеходный понтонный мост обрушился 24 февраля 2020 года в результате сильных порывов ветра. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на его ремонт понадобится не менее одного месяца.