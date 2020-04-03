Около 350 тысяч граждан ЕС, застрявших за его пределами в результате пандемии коронавируса, возвращены домой, еще 250 тысяч человек пока ожидают возможности вернуться, причем положение многих из них бедственное.

Об этом заявил журналистам в четверг в ходе видеобрифинга на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС, пишет Интерфакс-Украина.

С начала кризиса в общей сложности 600 тысяч граждан ЕС обратились за помощью в возвращении домой через посольства стран ЕС или миссии ЕС за рубежом в связи с отменой авиарейсов из-за угрозы коронавируса.

— Из этих 600 тысяч около 350 тысяч смогли вернуться ... осталось примерно 250 тысяч граждан ЕС за пределами Европы, - отметил чиновник.

Он сказал, что ЕС создал специальную группу в своем подразделении гражданской защиты, чтобы заниматься репатриацией своих граждан.

Специальная группа ЕС координирует усилия между государствами-членами союза. Сотрудники группы составили список из 25 проблемных стран, которым присвоены красный, желтый и зеленый уровни сложности возвращения застрявших там европейских путешественников.

ЕС помогает репатриации не только своих граждан, но граждан европейских государств Шенгенского пространства, не входящих в союз, в том числе Норвегии, Исландии и Швейцарии, а также Великобритании, находящейся в процессе выхода из ЕС.

Чиновник также сказал, что в основном люди возвращаются коммерческими рейсами авиакомпаний или чартерными рейсами, которые организуют национальные правительства, и только около 50 - 60 тысяч человек - чартерами, организованными кризисным подразделением ЕС. Программа возвращения будет продолжена в апреле. Часть стоимости чартерных рейсов возмещается пассажирами.

Много усилий ЕС уходит на то, чтобы настоятельно убедить страны держать открытыми свои воздушные пространства и узлы транзита, а также содействовать доставке путешественников из отдаленных районов в аэропорты.

Возвращение граждан ЕС из-за рубежа будет одним из трех пунктов антикризисной повестки дня Совета ЕС по иностранным делам, заседание которого пройдет 3 апреля в формате видеоконференции.

Напомним, Министерство внутренних дел больше не даст согласия ни на один авиационный чартер.