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Правительство Испании склоняется к тому, чтобы продлить действие чрезвычайных мер в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Европейская правда.
Ожидается, что глава испанского правительства Педро Санчес примет решение о продлении карантина в ближайшее время.
Несмотря на то, что в течение всей недели исполнительная власть ставила себе целью постепенную отмену ограничений, считается, что это будет происходить по более позднему сценарию.
Правительство Испании утвердило чрезвычайное положение 14 марта, и уже через неделю Санчес сообщил руководству автономий, что он продлится еще две недели, до 11 апреля.
Напомним, по состоянию на 8:30 3 апреля в Испании коронавирус диагностировали у 112 тысяч 65 человек, 26 тысяч 743 выздоровели и 10 тысяч 348 умерли от коронавируса.
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Правительство Испании склоняется к тому, чтобы продлить действие чрезвычайных мер в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Европейская правда.
Ожидается, что глава испанского правительства Педро Санчес примет решение о продлении карантина в ближайшее время.
Несмотря на то, что в течение всей недели исполнительная власть ставила себе целью постепенную отмену ограничений, считается, что это будет происходить по более позднему сценарию.
Правительство Испании утвердило чрезвычайное положение 14 марта, и уже через неделю Санчес сообщил руководству автономий, что он продлится еще две недели, до 11 апреля.
Напомним, по состоянию на 8:30 3 апреля в Испании коронавирус диагностировали у 112 тысяч 65 человек, 26 тысяч 743 выздоровели и 10 тысяч 348 умерли от коронавируса.