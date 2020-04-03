Правительство Испании склоняется к тому, чтобы продлить действие чрезвычайных мер в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда.

Ожидается, что глава испанского правительства Педро Санчес примет решение о продлении карантина в ближайшее время.

Несмотря на то, что в течение всей недели исполнительная власть ставила себе целью постепенную отмену ограничений, считается, что это будет происходить по более позднему сценарию.

Продолжение ограничений на передвижения еще на две недели требует утверждения парламентом. Однако в правительстве настаивают, что было бы опрометчиво ослаблять карантин после всех усилий, которые уже были приложены, пока не появятся надежные данные о том, что пандемия под контролем. Это предполагает второе продолжение карантина, который продлится до 26 апреля.

Правительство Испании утвердило чрезвычайное положение 14 марта, и уже через неделю Санчес сообщил руководству автономий, что он продлится еще две недели, до 11 апреля.

Напомним, по состоянию на 8:30 3 апреля в Испании коронавирус диагностировали у 112 тысяч 65 человек, 26 тысяч 743 выздоровели и 10 тысяч 348 умерли от коронавируса.