За две недели карантина в Николаевской области составили 148 протоколов за совершение домашнего насилия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полиции отмечают, что начато 11 уголовных производств, связанных с домашним насилием, в том числе восемь - по фактам нанесения легких телесных повреждений (статья 125 УК Украины) и два по фактам систематического совершения домашнего насилия (статья 126-1 УК Украины). Задокументировано случай умышленного нарушения требований ограничительного предписания (статья 390-1 УК Украины).

— Полиция продолжает круглосуточно реагировать на такие правонарушения и всегда готова прийти на помощь, ведь домашнему насилию не место в любые времена, а сейчас - тем более. Такое реагирование осуществляется как специальной мобильной группой реагирования на факты домашнего насилия в Николаеве, так и другими нарядами полиции, - отмечает старший инспектор по особым поручениям Управления превентивной деятельности Александр Козловец.

Органы власти и местного самоуправления с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 ограничили осуществления личных приемов граждан. Поэтому для повышения осведомленности жителей Николаева о проблеме домашнего насилия, ознакомление с полномочиями органов и учреждений, осуществляющих меры по его предупреждению, получение контактов, онлайн-консультаций полицейскими мобильной группы реагирования на факты домашнего насилия с участием других субъектов противодействия домашнему насилию разработаны чат - бот «Стоп насилию» в мессенджере Telegram, который доступен по ссылке: https://t.me/nonviolence_bot.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция открыла уголовное производство против 41-летнего мужчины, которого ранее обвиняли в домашнем насилии.