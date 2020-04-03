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В каждом втором доме престарелых в Брюсселе зафиксированы случаи заражения коронавирусом, всего их в столице 146.
Об этом пишет Европейская правда.
По его словам, в таких заведениях умерли уже более 60 человек с подтвержденным COVID-19, еще у 50 умерших подозревают коронавирус.
Ален Марон рассказал, что городские власти со следующей недели планируют начать переоборудование под временные госпитали части гостиниц и санаториев. В них планируют размещать пациентов, выздоравливающих от коронавируса, на переходный период перед окончательным возвращением домой, в частности тех, которые нуждаются в заботе. Это поможет разгрузить больницы, чтобы они могли быстрее принимать новых больных.
По состоянию на утро 3 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бельгии достигло 16770, а количество погибших - 1143. За последние 24 часа от осложнений болезни погибли 132 человека.
Регионами с наибольшим количеством случаев остаются Фландрия (60%), Валлония (27%) и Брюссель (11%).
В больницах сейчас находятся более 5550 человек, из них 1205 - в отделениях интенсивной терапии. За последние сутки госпитализированы почти 580 новых больных. Начиная с 15 марта выздоровели уже 2872 пациентов, находящихся в больницах.
По словам вирусолога Эммануэля Андре, количество новых больных вскоре должно стабилизироваться или даже пойти на спад.
Во Франции общее количество умерших от коронавируса превысило пять тысяч, в том числе в домах престарелых скончались 884 человека.
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В каждом втором доме престарелых в Брюсселе зафиксированы случаи заражения коронавирусом, всего их в столице 146.
Об этом пишет Европейская правда.
По его словам, в таких заведениях умерли уже более 60 человек с подтвержденным COVID-19, еще у 50 умерших подозревают коронавирус.
Ален Марон рассказал, что городские власти со следующей недели планируют начать переоборудование под временные госпитали части гостиниц и санаториев. В них планируют размещать пациентов, выздоравливающих от коронавируса, на переходный период перед окончательным возвращением домой, в частности тех, которые нуждаются в заботе. Это поможет разгрузить больницы, чтобы они могли быстрее принимать новых больных.
По состоянию на утро 3 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бельгии достигло 16770, а количество погибших - 1143. За последние 24 часа от осложнений болезни погибли 132 человека.
Регионами с наибольшим количеством случаев остаются Фландрия (60%), Валлония (27%) и Брюссель (11%).
В больницах сейчас находятся более 5550 человек, из них 1205 - в отделениях интенсивной терапии. За последние сутки госпитализированы почти 580 новых больных. Начиная с 15 марта выздоровели уже 2872 пациентов, находящихся в больницах.
По словам вирусолога Эммануэля Андре, количество новых больных вскоре должно стабилизироваться или даже пойти на спад.
Во Франции общее количество умерших от коронавируса превысило пять тысяч, в том числе в домах престарелых скончались 884 человека.